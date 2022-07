Mondiali in 4K sulla RAI: appena aggiudicati ben 56 incontri (Di martedì 19 luglio 2022) Quest’anno la questione “Mondiali di calcio” sarà differente, in tutti i sensi. Innanzitutto non ci sarà l’Italia, come già nel 2018: una disfatta veramente poco onorevole per i campioni d’Europa in carica, ma ormai il danno è fatto. Poi, lo svolgimento in pieno inverno. Ma giocandosi in Qatar, non poteva essere diversamente. Mondiali del Qatar 2022 – Adobe StockLa notizia bella, in questo mare magnum di novità, è che la Rai nonostante la mancanza dell’Italia nella competizione, ha acquisito i diritti di tutte e 64 le partite della manifestazione del Qatar. E c’è ancora di più. Di questi 64 incontri, ben 56 saranno trasmessi in 4K, per la gioia degli utenti che hanno la possibilità di usufruire di questo servizio grazie ai loro televisori di nuova generazione. Mondiali del Qatar, l’ultra HD per 56 ... Leggi su computermagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Quest’anno la questione “di calcio” sarà differente, in tutti i sensi. Innanzitutto non ci sarà l’Italia, come già nel 2018: una disfatta veramente poco onorevole per i campioni d’Europa in carica, ma ormai il danno è fatto. Poi, lo svolgimento in pieno inverno. Ma giocandosi in Qatar, non poteva essere diversamente.del Qatar 2022 – Adobe StockLa notizia bella, in questo mare magnum di novità, è che la Rai nonostante la mancanza dell’Italia nella competizione, ha acquisito i diritti di tutte e 64 le partite della manifestazione del Qatar. E c’è ancora di più. Di questi 64, ben 56 saranno trasmessi in 4K, per la gioia degli utenti che hanno la possibilità di usufruire di questo servizio grazie ai loro televisori di nuova generazione.del Qatar, l’ultra HD per 56 ...

