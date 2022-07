Modenese scomparso sul cammino per Santiago, la madre disperata: sono sconvolta, nessuno lo cerca (Di martedì 19 luglio 2022) Angosciata, preoccupata, confusa e turbata: Grazia Mansueto, madre di Adriano Pacifico, il giovane Modenese partito a inizio mese per raggiungere Santiago de Compostela in bicicletta e scomparso in Francia di fatto da lunedì 11 luglio, lo dice chiaramente all’Adnkronos: «Non ci sto capendo niente, ci stiamo perdendo d’animo»… Un mosaico complicato, quello della sparizione improvvisa del cuoco 32enne, partito in sella alle sue due ruote alla volta della Spagna. Ma che, durante il percorso, sembra essersi letteralmente volatilizzato in Francia. Modenese 32enne scomparso in Francia, la madre del giovane: sono sconvolta… L’ultimo contatto con la madre risale a una settimana fa, a un’ultima videochiamata effettuata ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 luglio 2022) Angosciata, preoccupata, confusa e turbata: Grazia Mansueto,di Adriano Pacifico, il giovanepartito a inizio mese per raggiungerede Compostela in bicicletta ein Francia di fatto da lunedì 11 luglio, lo dice chiaramente all’Adnkronos: «Non ci sto capendo niente, ci stiamo perdendo d’animo»… Un mosaico complicato, quello della sparizione improvvisa del cuoco 32enne, partito in sella alle sue due ruote alla volta della Spagna. Ma che, durante il percorso, sembra essersi letteralmente volatilizzato in Francia.32ennein Francia, ladel giovane:… L’ultimo contatto con larisale a una settimana fa, a un’ultima videochiamata effettuata ...

