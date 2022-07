“Marco, una persona seria, ma con la levità di un bambino”: amici e colleghi dell’UniBg ricordano il prof. Sirtori (Di martedì 19 luglio 2022) Bergamo. Poliedrico. Flessibile. Serio. Giocoso. Riservato. Sono davvero tante le voci rotte dall’emozione e le parole con cui l’Università di Bergamo ha ricordato nella mattina di martedì Marco Sirtori, docente di letteratura italiana scomparso lo scorso 8 luglio a causa di una rapida malattia all’età di 55 anni. In un’aula colma di colleghi e studenti, ma anche di amici e familiari, in molti hanno preso la parola per lasciare un ricordo di Sirtori, professore con la passione della musica e in particolare del jazz. A parlare per primo è stato il rettore Sergio Cavalieri, che ha ribadito il dispiacere di non essere riuscito ad organizzare in tempo proprio un momento musicale insieme a lui. “Mi rimane un rimpianto. Per lo scambio degli auguri di Natale avevo pensato di coinvolgere un ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 luglio 2022) Bergamo. Poliedrico. Flessibile. Serio. Giocoso. Riservato. Sono davvero tante le voci rotte dall’emozione e le parole con cui l’Università di Bergamo ha ricordato nella mattina di martedì, docente di letteratura italiana scomparso lo scorso 8 luglio a causa di una rapida malattia all’età di 55 anni. In un’aula colma die studenti, ma anche die familiari, in molti hanno preso la parola per lasciare un ricordo diessore con la passione della musica e in particolare del jazz. A parlare per primo è stato il rettore Sergio Cavalieri, che ha ribadito il dispiacere di non essere riuscito ad organizzare in tempo proprio un momento musicale insieme a lui. “Mi rimane un rimpianto. Per lo scambio degli auguri di Natale avevo pensato di coinvolgere un ...

