"Ma che c… fai!". Bufera sul cantante italiano, il calcio in faccia alla fan durante il concerto (Di martedì 19 luglio 2022) Il calcio in faccia sulla fan: nuova Bufera su Rhove, il rapper che solo qualche settimana fa ha insultato i fan che non saltavano al concerto di Ferrara. Immediata la polemica dei colleghi, ma anche di semplici utenti sui social. Per chi non avesse capito, il rapper se l'è presa con un gruppo di fan 'colpevoli' di essere troppo calmi e di non saltare, trattandoli in malo modo e lasciando poi il parco infuriato. Anche in quel caso il video finì sui social, scatenando la polemica e provocando la reazione di diversi colleghi, tra cui i Pinguini Tattici Nucleari e Mahmood, schierati dalla parte dei fan. "Ultimamente sto vedendo la gente che si lamenta dei pubblici smorti, ma se la gente non se move è colpa di chi sta sul palco, no?", dice Mahmood criticando aspramente Rhove. Ora però ci risiamo e ...

