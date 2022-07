Lazio | insulti ad Acerbi | Sarri interrompe l’allenamento | VIDEO

Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Lazio, Sarri interrompe l’allenamento per gli insulti ad Acerbi - Mediagol : VIDEO Lazio, Sarri interrompe l’allenamento per gli insulti ad Acerbi - LALAZIOMIA : Video, Sarri interrompe l'aallenamento della Lazio per gli insulti ad Acerbi- Video - LALAZIOMIA : Sarri si infuria e va minaccioso verso i tifosi della Lazio: Acerbi ancora vittima di insulti - Fanpage - Bertolca10 : Alta tensione nel ritiro della Lazio per fischi e insulti a Francesco #Acerbi: #Sarri sbotta e interrompe l'allenamento. #Calciomercato -

di Salvatore Riggio Ancora tensione tra gli ultrà e Acerbi, dato in partenza. Il tecnico interrompe la seduta per fare smettere glidei tifosi Non c'è pace per Francesco Acerbi alla. I rapporti tra il difensore, che piace al Napoli e fino a qualche settimana fa era monitorato anche da Inter e Milan, e i tifosi ...Nell'allenamento di questa mattina, sono arrivati nuovie polemiche all'indirizzo del giocatore, tanto che Maurizio Sarri , tecnico della, ha perso la pazienza fermando per qualche ...In casa Lazio prosegue il caso legato a Francesco Acerbi. Il difensore centrale, finito al centro delle critiche già in passato e alla fine dello scorso campionato, è stato contestato pesantemente da ...Ancora tensione tra gli ultrà e Acerbi, dato in partenza. Il tecnico interrompe la seduta per fare smettere gli insulti dei tifosi Non c’è pace per Francesco Acerbi alla Lazio. I rapporti tra il difen ...