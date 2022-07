Inter, caos difesa: Juve forte su Bremer, Skriniar potrebbe restare - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di martedì 19 luglio 2022) Gleison Bremer Milano, 19 luglio 2022 - Il direttore Sportivo del Torino Vagnati lo ha ammesso 'stiamo parlando con Inter e Juve per Bremer '. Una operazione che sembrava scritta per i colori ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) GleisonMilano, 19 luglio 2022 - Il direttoreivo del Torino Vagnati lo ha ammesso 'stiamo parlando conper'. Una operazione che sembrava scritta per i colori ...

Pubblicità

Giacomo41794966 : @Pistogolblasta2 Inter spende 132 milioni in stipendi, il Milan 82. Caos inter? Direi di sì! - TottiRediRoma2 : @Marco15522471 Flash News: #Lukaku dopo il derby perso scambia la maglia con l'amico #Tomori ,ma viste le abitudini… - pasquale_caos : @enbusy Ma incedibile in questo calcio (quanto meno in Italia) non lo è nessuno, è meglio essere chiari Anche per J… - RwondoNaples : @pasquale_caos Ma è una cazzata, l'Inter prende Milenkovic - RuggeriAntonino : @Pistogolblasta2 Hakimi rivenduto a 65,non 72,Lukaku a 85,non 65. La Juve compra DeLigt a 75+10 bonus e lo rivende… -