Governo | Alemanno M5s | ' voterò senza dubbio la fiducia a Draghi' **

(Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug (Adnkronos) - "Se il presidentechiederà ladelle Camera, io la accorderò. Oltre un anno fa, in piena crisi pandemica, ho approvato la formazione di un governo di unità nazionale. Non smetterò di sostenerlo oggi di fronte a un'emergenza sociale, se possibile, ancora più critica". Lo dice Maria Soave, deputata del M5s, alla 'Gazzetta del Mezzogiorno'. E' "sbagliato rivolgersi esclusivamente alla pancia del proprio elettorato o perdersi in strategie politiche oggi più che mai fuori luogo. Considerando questo punto di vista, mi chiedo: chi sta davvero tradendo qualcuno?", dice tra l'altro la deputata 5 stelle.

Pubblicità

ultimora_pol : #Italia Maria Soave #Alemanno conferma le indiscrezioni giornalistiche: 'Io, da grillina, voterò la fiducia al governo.' - Frances25551623 : RT @Comemigirano: BREAKING: Il gatto di Conte ha abbandonato l'appartamento del Presidente a Via Po. Il Portiere incredulo: 'Pure lui l'h… - dreamChaser1789 : RT @patriziamolina: @EugenioCardi @GiorgiaMeloni Se ritorna quella dello sfascio di Roma con Alemanno e del fallimento dell'Italia quand'er… - patriziamolina : @EugenioCardi @GiorgiaMeloni Se ritorna quella dello sfascio di Roma con Alemanno e del fallimento dell'Italia quan… - arwen0506 : Forse più che governisti,bisognerebbe chiamarli “poltronari traditori e nemici degli italiani”!!! All'assemblea M5s… -

La governista Maria Soavein un'intervista all'Adnkronos denuncia il "clima da caccia alle ... Oltre a lei tra chi si è espresso a favore della permanenza delanche parlamentari in ......Maria Soave(membro del direttivo grillino alla Camera e delegata d'Aula) che non a caso ieri è stata una delle prime a manifestare la sua intenzione di continuare ad appoggiare il...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Guidati dal capogruppo alla Camera Crippa, preparano il trappolone per Conte. In ogni caso, hanno già pronto il documento per l'addio. E Beppe ...