Giovanni Truppi ospite di Moonland Festival in piazza Matteotti - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 19 luglio 2022) Giovanni Truppi Sarzana (La Spezia) 19 luglio 2022 - Uno dei giovani emergenti nel panorama musicale italiano sarà ospite della rassegna Moonland. Il Festival è in programma a Sarzana organizzao dalla ... Leggi su lanazione (Di martedì 19 luglio 2022)Sarzana (La Spezia) 19 luglio 2022 - Uno dei giovani emergenti nel panorama musicale italiano saràdella rassegna. Ilè in programma a Sarzana organizzao dalla ...

Pubblicità

radiocalabriafm : GIOVANNI TRUPPI - Tuo Padre, mia Madre, Lucia - Carlino_Bologna : Giovanni Truppi alle Caserme Rosse - Newsinunclick : Tosca, Giovanni Truppi, Ginevra Di Marco, Massimo Zamboni, Marco Parente, Andrea Cassese, Liana Marino e l'omaggio… - _stormborn_x : @blqries anche come giovanni truppi se ci pensi - LaRonnie_ : Oggi 18 luglio ho sentito per la prima volta in un negozio la canzone che Giovanni Truppi ha portato a Sanremo -