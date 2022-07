“E’ mio marito | non ti allargare!” | Belen mette in riga la collega di Stefano De Martino

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 19 luglio 2022)Rodriguez ha postato sul suo account di Instagram una fotografia mentre baciaDe, ilritrovato per la terza volta dopo i continui tira e molla del passato. “E’ mio, non ti”,inladiDeSecondo Dagospia, la “mossa” della showgirl argentina avrebbe un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.