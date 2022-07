Decathlon | i segreti del successo del marchio dei record

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 luglio 2022) Gli avvenimenti dell’anno mettono a dura prova il commercio ma non il colosso dello sport; gli ultimi dati confermano la fiducia della clientela fisica e sul web. Bilancio 2021, profitti di un anno da incorniciare Con la chiusura del 4 aprile, l’anno 2021 volge definitivamente al termine. L’anno particolare ha costituito una vera incognita anche per il colosso francese dello sport. La cifra di 13,8 miliardi di euro – tasse escluse – costituisce un ottimo pretesto per festeggiare. Considerando il passato, la crescita ammonta a ben 21 punti percentuali. Il tutto si traduce in un reddito netto che tocca la cifra di 913 milioni di euro. Ma quali possono essere le cause di un tale? Possibile che nonostante il lockdown tanti italiani non abbiano smesso di fare sport? Ebbene sì. Secondo la ricerca condotta da Sport e Salute in collaborazione con SWG, anche durante i ...