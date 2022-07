(Di martedì 19 luglio 2022) Mauriziogrande protagonista della mattinata di allenamenti della Lazio a Auronzo di Cadore. Non per allenamenti particolari ma perché a un certo punto, stufo dei continuidegli(con tanto di striscione inneggiante a Diabolik capo tifoso ammazzato in una battaglia per illlo del mercato della droga) nei confronti di, ha interrotto la seduta ed è andato verso la porta dov’erano sistemati iorganizzati lamentandosi e probabilmente dicendo che in quel clima non si poteva lavorare. Applausi scroscianti dalla tribuna dove c’erano iveri che gli gridato: “Grande mister”. L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

FcInterNewsit : ?? Inzaghi ai tifosi: 'Siete speciali'. Giocatori scatenati e cori contro i cugini rossoneri ??? - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Lazio, ancora cori contro Acerbi: Maurizio Sarri interviene, allenamento sospeso - fattoquotidiano : Lazio, ancora cori contro Acerbi: Maurizio Sarri interviene, allenamento sospeso - Ale_Spike77 : @curvastone Tutto giusto. Però immagino Sarri che sta lì a lavora, ad incità, a spronà e in sottofondo continuano i… - napolista : Cori contro Acerbi, Sarri ferma l’allenamento e va dagli ultras. I tifosi applaudono (VIDEO) Stufo della situazion… -

IlNapolista

Commenta per primo La misura è colma per Sarri . Il tecnico della Lazio questa mattina ha interrotto l'allenamento della squadra ad Auronzo dopo gli ennesimidi contestazioneAcerbi . Il toscano, come si vede da diversi video postati sui social, si è avvicinato al gruppo di tifosi assiepati alle spalle della porta dello Zandegiacomo per ...Si avvia verso la conclusione la rassegna estiva della ad Auronzo di Cadore . I biancocelesti stamani sono tornati in campo per il primo allenamento giornaliero durante il quale Sarri come al solito ... Cori contro Acerbi, Sarri ferma l'allenamento e va dagli ultras. I tifosi applaudono (VIDEO) - ilNapolista Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Si avvia verso la conclusione la rassegna estiva della Lazio ad Auronzo di Cadore. I biancocelesti stamani sono tornati in campo per il primo ...