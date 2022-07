Borsellino, Meloni lo ricorda e attacca le fiction che trasformano i criminali in eroi: servono valori positivi (Di martedì 19 luglio 2022) “Da quel giorno del 1992, in cui vedevo immagini laceranti in televisione della strage di via d’Amelio in cui moriva Paolo Borsellino, tutto è cambiato ed è iniziata la lunga storia che ci ha portato qui. La lotta alla mafia è una delle ragioni per cui facciamo politica, perché la battaglia contro la criminalità non è conclusa”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni in un videomessaggio mandato nel corso di “Parlate di Mafia”, il convegno organizzato a Palermo nel trentennale della strage di via d’Amelio: “La mafia continua a spingere per rendere più morbido il trattamento penitenziario dei detenuti, come con la rivolta delle carceri durante la pandemia – ha detto – Purtroppo il governo ha scelto di cedere: non dobbiamo abbassare la guardia, la lotta alla criminalità organizzata è un impegno che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 luglio 2022) “Da quel giorno del 1992, in cui vedevo immagini laceranti in televisione della strage di via d’Amelio in cui moriva Paolo, tutto è cambiato ed è iniziata la lunga storia che ci ha portato qui. La lotta alla mafia è una delle ragioni per cui facciamo politica, perché la battaglia contro latà non è conclusa”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgiain un videomessaggio mandato nel corso di “Parlate di Mafia”, il convegno organizzato a Palermo nel trentennale della strage di via d’Amelio: “La mafia continua a spingere per rendere più morbido il trattamento penitenziario dei detenuti, come con la rivolta delle carceri durante la pandemia – ha detto – Purtroppo il governo ha scelto di cedere: non dobbiamo abbassare la guardia, la lotta allatà organizzata è un impegno che ...

