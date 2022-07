Borsellino, l’Italia vuole verità e giustizia sulla strage di via D’Amelio (Di martedì 19 luglio 2022) Molti gli eventi a Palermo, oggi 19 luglio, in memoria del giudice Paolo Borsellino. Ma non ci saranno discorsi dal palco. La famiglia chiede silenzio e polemizza contro la mancanza di verità e giustizia sulla strage di via D’Amelio a trent’anni dai fatti. Chi sono i mandanti esterni annidati negli apparati dello Stato? Perché non si indaga a fondo su chi rubò l’agenda rossa del giudice pochi minuti dopo la strage? Perché i depistaggi operati da uomini delle forze dell’ordine sono a tutt’oggi senza colpevoli? Perché si sta correndo il rischio di smantellare il complesso di leggi, anche dure, come il cosiddetto 41 bis, che il pool antimafia di Caponnetto, Falcone e Borsellino ha lasciato in eredità all’Italia? Queste alcune delle ... Leggi su velvetmag (Di martedì 19 luglio 2022) Molti gli eventi a Palermo, oggi 19 luglio, in memoria del giudice Paolo. Ma non ci saranno discorsi dal palco. La famiglia chiede silenzio e polemizza contro la mancanza didi viaa trent’anni dai fatti. Chi sono i mandanti esterni annidati negli apparati dello Stato? Perché non si indaga a fondo su chi rubò l’agenda rossa del giudice pochi minuti dopo la? Perché i depistaggi operati da uomini delle forze dell’ordine sono a tutt’oggi senza colpevoli? Perché si sta correndo il rischio di smantellare il complesso di leggi, anche dure, come il cosiddetto 41 bis, che il pool antimafia di Caponnetto, Falcone eha lasciato in eredità al? Queste alcune delle ...

_Carabinieri_ : #19luglio 1992: via D'Amelio, l’attentato che privò l’Italia di un grande magistrato come Paolo Borsellino e di cin… - Agenzia_Ansa : SPECIALE | L'Italia ricorda Borsellino a 30 anni da via D'Amelio. Ma sull'anniversario pesa la sentenza sul depista… - Adnkronos : #30anni: come l'Italia oggi ricorda la strage di Via d'Amelio. - DomitiaDomidia : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE | L'Italia ricorda Borsellino a 30 anni da via D'Amelio. Ma sull'anniversario pesa la sentenza sul depistaggio.… - ManuPalo67 : #19luglio 1992: via D'Amelio, l’attentato che privò l’Italia di un grande magistrato come Paolo Borsellino e di cin… -