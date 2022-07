Barcellona negli USA senza Xavi | colpa dei timbri dell'Iran sul passaporto

(Di martedì 19 luglio 2022) Ilè in tournéeStati Unitiil suo allenatore. Il tecnico spagnolo non è ancora partito: le...

Le autorità americane per ora sono inflessibili, ma negli uffici del Barcellona, che sta effettuando una tournee negli Usa, in molti sono al lavoro per risolvere il problema. (ANSA) - ROMA, 19 LUG - Il Barcellona ha ufficializzato l'arrivo di Robert Lewandowski dal Bayern Monaco per 45 milioni più 5 di bonus al ...