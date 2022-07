Alonso | focus sulla Alpine 2023 piuttosto che sfidare Mercedes

(Di martedì 19 luglio 2022) Quando annunciò il ritorno in Formula 1, con, Fernando, scherzando - ma non troppo - suggeriva ai tecnici di focalizzarsi sin dal gennaio 2021 allo sviluppo della macchina 2022 . La ...

Pubblicità

Corriere dello Sport

Quando annunciò il ritorno in Formula 1, con Alpine, Fernando, scherzando - ma non troppo - suggeriva ai tecnici di focalizzarsi sin dal gennaio 2021 allo sviluppo della macchina 2022 . La stagione del nuovo corso tecnico è qui, ha raccontato ottime gare,...Infine, non vorrei che il "" fosse sulla mia delusione anziché sulla prima vittoria di Carlos". Fernando: 8 Il Matador, di nuovo sul pezzo e in battaglia (ha provato a levare il quarto ... Roamy Alonso è un giocatore di Piacenza Il progetto A522 ha espresso buone prestazioni ma resta lontano dai riferimenti Ferrari e Red Bull. Fernando indica l'importanza di concentrare le risorse sul progetto 2023 ...10 CLASSIFICA AGGIORNATA AL MOMENTO DELLA BANDIERA ROSSA: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1 2 Carlos SAINZ Ferrari+1.406 1 3 Lewis HAMILTON Mercedes+3.284 1 4 Charles LECLERC Ferrari+4.574 1 5 ...