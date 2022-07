A 90 anni prima gita in mare in Sardegna,foto diventa virale (Di martedì 19 luglio 2022) Sono nati e cresciuti a Galtellì un paese a pochi chilometri dal mare nel Golfo di Orosei, nella costa centro orientale della Sardegna, ma non avevano mai fatto un giro in barca per ammirare la costa. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Sono nati e cresciuti a Galtellì un paese a pochi chilometri dalnel Golfo di Orosei, nella costa centro orientale della, ma non avevano mai fatto un giro in barca per ammirare la costa. ...

Pubblicità

bartolopietro1 : Trent’anni senza verità. Condivido la scelta di Manfredi, Fiammetta e Lucia Borsellino di disertare le commemorazio… - fanpage : A 30 anni dalla strage di via D'Amelio, riproponiamo l'ultima intervista di #PaoloBorsellino, rilasciata a Lamberto… - PucciarelliLega : Oggi a 30 anni dalla strage di via D’Amelio, Paolo Borsellino, magistrato che ha levato la propria voce contro l’in… - fisco24_info : A 90 anni prima gita in mare in Sardegna,foto diventa virale: Coppia di Galtellì in gommone nel Golfo di Orosei - Ka52MadWorld : per la prima volta nella mia vita, 58 anni, pensare al futuro mi spaventa e non lo vedo nemmeno o ci muoviamo o il… -