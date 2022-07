WWE AEW | Xavier Woods omaggia Claudio Castagnoli nell’ultimo Live Event

Pubblicità

puntedi100 : ?? Nuovo Podcast! 'Wrestling Cafè - Lunedì 18/07/2022' su @Spreaker #aew #aewdynamite #aewrampage #dynamite #njpw… - SpazioWrestling : SECONDO VOI BISCHOFF HA RAGIONE? #WWE #AEW #EricBischoff - TSOWrestling : Un altro ex #WWE si esibisce a #AEWDark! #TSOW // #TSOS // #AEW - SpazioWrestling : AEW: Grande ex WWE fa il suo debutto durante Dark *FOTO* #AEW #WWE - IsolaWrestling : **Un’altra ex stella di WWE NXT debutta agli incontri AEW Dark -

Durante la puntata molteplici stelle del mondo della, e non solo, hanno voluto rendere omaggio a Cena: persino Chris Jericho, Bryan Danielson e Paul Wight (adesso sotto contratto con la) sono ...Consegnata agli archivi la prima edizione di Forbidden Door, PPV che ha vistoe New Japan Pro Wrestling unire le forze per una notte di grande spettacolo. Oltre a match al ...debutto di un ex. ...Durante l’episodio speciale di AEW Dynamite Blood & Guts, il wrestler Santana purtroppo si è infortunato pesantemente durante il main event, il Blood & Guts Match, con protagonisti due team: Chris Jer ...The Rock is one of the most famous names to ever step foot in WWE, but according to a WWE Hall of Famer it nearly all didn’t happen for The People’s Champ. Dwayne Johnson debuted in 1996 and has ...