Vaccini e farmaci come bene comune | una lettera aperta a sostegno del progetto UE

(Di lunedì 18 luglio 2022) L’Europa potrebbe essere pronta a portare nel mondo un’idea nuova e diversa suie itrasformandoli da semplici prodotti che generano profitto in un diritto vero e proprio Ripetiamo spesso e ce lo ripetiamo spesso che la parte peggiore della pandemia è passata ma in realtà, stando alle mosse visibili da parte di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

WRicciardi : Covid. Topol (Usa): “Variante BA.5 la peggiora vista finora. Servono vaccini, mascherine, sistemi di areazione e di… - mamo75r : @ylefsch @Toni_ct_1 Ma tu sei fuori di testa ma lo vogliamo capire che non esistono farmaci contro i virus? Esisto… - CaioGracco1 : @Angemon1975 @DANY77710263 3- ed è grazie a vaccini e farmaci se l'aspettativa di vita è oggi attorno agli 85 anni.… - VandelliMichela : @FrezzaRaffaela @fattoquotidiano Ma perché deve confrontare dei vaccini con dei farmaci? Lo sa che il paragone che… - ElenaManzonidiC : RT @Enzoinformation: Volevo informare tutti gli amanti del sacro farmaco miracoloso. Siccome non leggete di scienza,in italia esiste la cen… -

'Servonospecifici' " Gli effetti devastanti della malattia COronaVIrus (COVID - 19) " sottolinea il Prof. Marco L. Lolli , docente del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del ...... come le isole Scilly; o per portare medicinali in tutta la Scozia, compresi ioncologici, oe prelievi di sangue. Sebbene l'autostrada usata dai droni sarà in cielo, la tecnologia ...La società tedesca BioNTech, partner di Pfizer, ha rivelato che inizieranno la sperimentazione umana di vaccini di prossima generazione ...La farmacia comunale di via Bellini a Borgo Santa Maria di Pineto dal 4 luglio e fino al 31 dicembre 2022 sarà aperta a orario continuato dalle 8,30 alle 20.