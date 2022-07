Ucraina | Draghi | segnali incoraggianti su grano | da consolidare

(Di lunedì 18 luglio 2022) "L'Italia è da tempo impegnata in prima linea per sbloccare il transito di cereali dai porti del Mar Nero ed evitare una crisi alimentare catastrofica. Il governo italiano si è attivato subito per ...

Il governo italiano si è attivato subito per favorire un accordo tra Russia esu questo ... Lo ha detto il presidente del Consiglio Marionelle dichiarazioni al termine del vertice ...... anche nella settimana appena trascorsa, nessuna nuova circa il conflitto tra Russia ed. La ... E in ultimo, anche il nostro premier Mario, venerdì, si è visto costretto a salire al Colle, ..."L'Italia è da tempo impegnata in prima linea per sbloccare il transito di cereali dai porti del Mar Nero ed evitare una crisi alimentare catastrofica. Il governo italiano si è attivato subito per fav ...Le Monde, El País, Financial Times, Politico: per la stampa europea Mario Draghi è sinonimo di autorevolezza e affidabilità negli scenari internazionali. Ma le vicende italiane suggeriscono anche altr ...