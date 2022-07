Roma: ufficialità Dybala slitta a domani (Di lunedì 18 luglio 2022) I tifosi della Roma dovranno attendere ancora una notte per poter festeggiare l'ufficialità del colpo Paulo Dybala: gli avvocati del club giallorosso e l'entourage dell'argentino sono adesso al lavoro ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) I tifosi delladovranno attendere ancora una notte per poter festeggiare l'del colpo Paulo: gli avvocati del club giallorosso e l'entourage dell'argentino sono adesso al lavoro ...

