Ricorso al giudice o al prefetto - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 18 luglio 2022) Uno dei motivi più diffusi per i quali ci si rivolge al giudice di pace sono le multe per infrazioni al Codice della strada. Capita che si verifichino errori, anche eclatanti, per esempio quando ... Leggi su lanazione (Di lunedì 18 luglio 2022) Uno dei motivi più diffusi per i quali ci si rivolge aldi pace sono le multe per infrazioni al Codice della strada. Capita che si verifichino errori, anche eclatanti, per esempio quando ...

Pubblicità

Frankf1842 : RT @fanpage: La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Roma contro la sospensione del processo per l’omicidio di Giulio Regeni.… - ph_pluton : RT @fanpage: La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Roma contro la sospensione del processo per l’omicidio di Giulio Regeni.… - fanpage : La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Roma contro la sospensione del processo per l’omicidio di Giu… - FloydJethro69 : @Silvana_demari Mooolto sorprendente. Ma noi abbiamo speranza... che invece delegittima la giudice, 'chiama' il ric… - LoriiB : @lalienospacejay Non esiste nessun ricorso per ora ma un tentativo di deleggittimizzare un giurato. Solo che il giu… -