Premio Massimo Troisi da record: oltre 10mila presenze a San Giorgio a Cremano (Di lunedì 18 luglio 2022) XXII edizione del Premio Massimo Troisi: pubblico da record con oltre 10mila presenze e tantissimi ospiti prestigiosi per la manifestazione diretta da Gino Rivieccio. Si è conclusa con successo la XXII edizione del Premio Massimo Troisi che in cinque giorni ha registrato la presenza di oltre diecimila persone affollando l’arena di Villa Bruno location della Leggi su 2anews (Di lunedì 18 luglio 2022) XXII edizione del: pubblico dacone tantissimi ospiti prestigiosi per la manifestazione diretta da Gino Rivieccio. Si è conclusa con successo la XXII edizione delche in cinque giorni ha registrato la presenza didiecimila persone affollando l’arena di Villa Bruno location della

