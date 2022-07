LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Isola agli ottavi nella spada! Avanti tutti gli sciabolatori (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Navarria! Ancora la velocità dell’azzurra! 2-1 NAVARRIA! Attacco fulmineo che non lascia scampo a Rembi. 1-1. Pareggia i conti Navarria con un attacco ben congeniato. 1-0 Rembi. La francese trova il pertugio dopo il tentativo d’attacco di Navarria. 11.50 Anche Mara Navarria va all’assalto degli ottavi di finale contro la francese Lauren Rembi. È FINITAAAAAA!!! FEDERICA Isola VINCE 13-7 CONTRO MARTINEZ E VOLA agli ottavi! 9-6 Isola! ATTACCO E CONTRATTACCO! Mancano 20 secondi. 8-6 Isola! DUE STOCCATE INTELLIGENTI DELL’AZZURRA! Manca un minuto alla fine. 6-5 Isola: torna sotto la venezuelana con due buoni contrattacchi. 6-3 Isola! Terminano i secondi tre minuti con l’azzurra ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 Navarria! Ancora la velocità dell’azzurra! 2-1 NAVARRIA! Attacco fulmineo che non lascia scampo a Rembi. 1-1. Pareggia i conti Navarria con un attacco ben congeniato. 1-0 Rembi. La francese trova il pertugio dopo il tentativo d’attacco di Navarria. 11.50 Anche Mara Navarria va all’assalto deglidi finale contro la francese Lauren Rembi. È FINITAAAAAA!!! FEDERICAVINCE 13-7 CONTRO MARTINEZ E VOLA! 9-6! ATTACCO E CONTRATTACCO! Mancano 20 secondi. 8-6! DUE STOCCATE INTELLIGENTI DELL’AZZURRA! Manca un minuto alla fine. 6-5: torna sotto la venezuelana con due buoni contrattacchi. 6-3! Terminano i secondi tre minuti con l’azzurra ...

