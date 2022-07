LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: gruppo a otto in testa nella maratona femminile (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 15.53 Rimane sempre agganciata l’israeliana Salpeter che in realtà è di origini eritree. 15.50 Ai 10 chilometri le atlete in testa sono: Ruth CHEPNGETICH KEN Ababel YESHANEH ETH Angela TANUI KEN Judith Jeptum KORIR KEN Gotytom GEBRESLASE ETH Ashete BEKERE ETH Nazret WELDU ERI Lonah Chemtai SALPETER ISR 15.48 Angela Tanui si è un po’ sfilata e potrebbe avere un momento di difficoltà. 15.46 La favorita tra le atlete in testa parrebbe essere Ruth Chepngetich: la keniota è iridata e vuole confermare il titolo mondiale. 15.43 Crolla a 30 secondi anche Keira D’Amato: con ogni probabilità una delle prime otto si giocherà il successo in questa maratona. 15.40 Ponte sul ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE15.53 Rimane sempre agganciata l’israeliana Salpeter che in realtà è di origini eritree. 15.50 Ai 10 chilometri le atlete insono: Ruth CHEPNGETICH KEN Ababel YESHANEH ETH Angela TANUI KEN Judith Jeptum KORIR KEN Gotytom GEBRESLASE ETH Ashete BEKERE ETH Nazret WELDU ERI Lonah Chemtai SALPETER ISR 15.48 Angela Tanui si è un po’ sfilata e potrebbe avere un momento di difficoltà. 15.46 La favorita tra le atlete inparrebbe essere Ruth Chepngetich: la keniota è iridata e vuole confermare il titolo mondiale. 15.43 Crolla a 30 secondi anche Keira D’Amato: con ogni probabilità una delle primesi giocherà il successo in questa. 15.40 Ponte sul ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: si comincia con la maratona femminile in nottata Tamberi - #Atletica… - Luxgraph : Su Sky e in streaming su NOW, live i Mondiali di Atletica Leggera a Eugene - infoitsport : Tamberi, la finale di salto in alto dei Mondiali di atletica LIVE su Sky Sport Arena - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Gianmarco Tamberi cerca la magia. Debutta Filippo Tortu nei 200 metri - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI ?????? Atletica, Mondiali di Eugene 16h00 maratona femminile -