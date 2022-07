Incendio a Bibione, le parole del Sindaco Flavio Maurutto (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Sindaco di Bibione-San Michele al Tagliamento (Venezia), Flavio Maurutto, rassicura i turisti che sono in partenza per Bibione, dopo l’Incendio che ha interessato una parte della pineta lo scorso venerdì. In queste ore, molte persone chiamano la spiaggia veneta sia per esprimere solidarietà agli operatori, sia per sapere se possono partire tranquillamente verso la località. «La risposta è assolutamente sì – dichiara il primo cittadino -. L’Incendio ha riguardato una parte della pineta di Bibione situata a est verso il fiume Tagliamento. Le fiamme sono partite da alcune sterpaglie e viste le alte temperature si sono subito propagate nella vicina pineta. L’arrivo immediato di squadre di soccorso ha permesso di spegnere l’Incendio ... Leggi su udine20 (Di lunedì 18 luglio 2022) Ildi-San Michele al Tagliamento (Venezia),, rassicura i turisti che sono in partenza per, dopo l’che ha interessato una parte della pineta lo scorso venerdì. In queste ore, molte persone chiamano la spiaggia veneta sia per esprimere solidarietà agli operatori, sia per sapere se possono partire tranquillamente verso la località. «La risposta è assolutamente sì – dichiara il primo cittadino -. L’ha riguardato una parte della pineta disituata a est verso il fiume Tagliamento. Le fiamme sono partite da alcune sterpaglie e viste le alte temperature si sono subito propagate nella vicina pineta. L’arrivo immediato di squadre di soccorso ha permesso di spegnere l’...

