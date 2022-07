Dybala, chi è la fidanzata Oriana Sabatini: “Sono bisessuale e libera di essere ciò che voglio” (Di lunedì 18 luglio 2022) Dal 2018 Oriana Sabatini è la fidanzata di Paulo Dybala. La storia tra i due è nata dopo i Mondiali di calcio in Russia. In precedenza l’ex bianconero è stato legato per svariati anni all’influencer Antonella Cavalieri. Dybala, chi è la fidanzata Oriana Sabatini Oriana Sabatini è nota in Italia principalmente per la sua relazione con il calciatore mentre in Argentina è famosa perché figlia d’arte attiva da tempo nel mondo dello spettacolo. La Sabatini è l’erede dell’attrice venezuelana Catherine Fulop e dell’attore e imprenditore argentino Osvaldo Sabatini. L’ex tennista Gabriela Sabatini è sua zia. Oriana ha una sorella minore, Tiziana. Ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Dal 2018è ladi Paulo. La storia tra i due è nata dopo i Mondiali di calcio in Russia. In precedenza l’ex bianconero è stato legato per svariati anni all’influencer Antonella Cavalieri., chi è laè nota in Italia principalmente per la sua relazione con il calciatore mentre in Argentina è famosa perché figlia d’arte attiva da tempo nel mondo dello spettacolo. Laè l’erede dell’attrice venezuelana Catherine Fulop e dell’attore e imprenditore argentino Osvaldo. L’ex tennista Gabrielaè sua zia.ha una sorella minore, Tiziana. Ha ...

