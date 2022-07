Covid, Matteo Bassetti dice no al tamponificio e alla quarta dose per tutti: «Non vedo l’urgenza» (Di lunedì 18 luglio 2022) Matteo Bassetti dice no al tamponificio e alla quarta dose per tutti. E su miocarditi e pericarditi sostiene che quelle generate dalla malattia lo preoccupano di più. In un’intervista rilasciata a La Verità Bassetti dice che «in due anni la scienza ha fatto enormi progressi». E aggiunge che fra il virus del 2020 e quello di oggi c’è «una differenza tutta clinica. Prima di tutto strutturale. Chiamiamola genetica e biochimica. Il virus ha subito centinaia di mutazioni. Quello del 2020 non trovava anticorpi. Ed entrava come se fosse in autostrada dentro i polmoni. Oggi si concentra sulle tonsille. E in più trova anticorpi. Coloro che sono solo vaccinati. Coloro che sono guariti. Chi oltre ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022)no alper. E su miocarditi e pericarditi sostiene che quelle generate dmalattia lo preoccupano di più. In un’intervista rilasciata a La Veritàche «in due anni la scienza ha fatto enormi progressi». E aggiunge che fra il virus del 2020 e quello di oggi c’è «una differenza tutta clinica. Prima di tutto strutturale. Chiamiamola genetica e biochimica. Il virus ha subito centinaia di mutazioni. Quello del 2020 non trovava anticorpi. Ed entrava come se fosse in autostrada dentro i polmoni. Oggi si concentra sulle tonsille. E in più trova anticorpi. Coloro che sono solo vaccinati. Coloro che sono guariti. Chi oltre ...

