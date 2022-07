Cop 27 in Egitto, a rischio la libertà di protesta pacifica: le Ong chiedono garanzie (Di lunedì 18 luglio 2022) In vista dell’incontro annuale delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Cop 27), in programma in Egitto a novembre, 36 organizzazioni non governative* hanno chiesto al governo del Cairo di allentare la morsa sugli spazi di libertà e di rispettare i diritti alla libertà d’espressione, di riunione e di protesta pacifica. Il 24 maggio, in un’intervista all’Associated Press, il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry aveva dichiarato che il governo stava attrezzando a Sharm el-Sheikh, sede della Cop 27, una “struttura adiacente alla sede della conferenza” dove gli attivisti avrebbero potuto svolgere le loro proteste. Il governo avrebbe permesso, “come da tradizione, l’accesso nella sede della conferenza in una delle giornate dei negoziati”. Una dichiarazione apparentemente di apertura ma che le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) In vista dell’incontro annuale delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Cop 27), in programma ina novembre, 36 organizzazioni non governative* hanno chiesto al governo del Cairo di allentare la morsa sugli spazi die di rispettare i diritti allad’espressione, di riunione e di. Il 24 maggio, in un’intervista all’Associated Press, il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry aveva dichiarato che il governo stava attrezzando a Sharm el-Sheikh, sede della Cop 27, una “struttura adiacente alla sede della conferenza” dove gli attivisti avrebbero potuto svolgere le loro proteste. Il governo avrebbe permesso, “come da tradizione, l’accesso nella sede della conferenza in una delle giornate dei negoziati”. Una dichiarazione apparentemente di apertura ma che le ...

