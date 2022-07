Concorso ordinario infanzia e primaria | le graduatorie Aggiornato con sostegno primaria Sardegna TABELLE

(Di lunedì 18 luglio 2022)di cui al DD n. 498 del 21 aprile 2020, come modificato dal Decreto n.325 del 5 novembre 2021: sono in pubblicazione le. Al completo il quadro per l': 462 posti vuoti sul, 7.146 i candidati in graduatoria per i posti comuni. L'articolo .

Pubblicità

TecnicaScuola : Immissioni in ruolo: i quesiti errati del concorso ordinario fanno slittare i tempi perché gli Usr ritardano a rett… - orizzontescuola : Concorso ordinario secondaria 2020, le graduatorie: vincitori, idonei, posti vuoti. Aggiornato con A015 e AC24 - scuolainforma : Concorso ordinario, TAR Lazio accoglie ricorso su prove suppletive - lacittanews : Di Nino Sabella I docenti idonei del concorso ordinario scuola secondaria 2020 possono presentare i… - Robebba201 : Chi è che tra 3 giorni ha la prova orale del concorso ordinario e se ne sta qua a pensare all’outfit per il LOT e s… -

Sono stati pubblicati nel sito del ministero della Giustizia due avvisi riguardanti ilper magistrato, 500 posti , bandito con decreto della Ministra del 1° dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 10 dicembre 2021 - 4 a serie speciale 'concorsi ed ...Tutti i dati (ancora incompleti)delinfanzia e primaria Non va meglio per i posti alla secondaria: per la classe diADMM, sostegno secondaria di primo grado restano 1234 ...Sono 94.130 le immissioni in ruolo docenti autorizzate dal Mef. E' atteso il quadro per concorso e provincia ma già si conosce ...Lo spiegano i docenti in una lettera: "La nostra graduatoria di merito non è pronta e non si potrà attingere dal nostro contingente" ...