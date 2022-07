Cade dalle scale con la figlia neonata in braccio, giovane mamma morta a Bari (Di lunedì 18 luglio 2022) Cade dalle scale con la figlia neonata in braccio e si rompe l'osso del collo. La tragedia è avvenuta la notte scorsa in un'abitazione di Palese, quartiere costiero a nord di Bari. Gli operatori del ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 18 luglio 2022)con laine si rompe l'osso del collo. La tragedia è avvenuta la notte scorsa in un'abitazione di Palese, quartiere costiero a nord di. Gli operatori del ...

Pubblicità

Corriere : Vesuvio, turista americano cade nel cratere per scattarsi un selfie. Salvato dalle guide - ilmessaggeroit : #bari: mamma ha un #malore, cade dalle #scale e muore. In braccio aveva la figlia di 24 giorni (ricoverata ma non g… - corrmezzogiorno : #Bari Neomamma cade dalle scale con in braccio la figlia e muore. La bimba di 24 giorn... - baritoday : Cade dalle scale con la figlia neonata in braccio, muore giovane mamma: tragedia a Palese - gazzettaparma : Neomamma cade dalle scale e muore, in braccio aveva la sua bimba di 24 giorni (ricoverata in osservazione) -