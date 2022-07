Bremer si avvicina alla Juventus: sorpasso sull’Inter (Di lunedì 18 luglio 2022) . Ecco l’offerta dei bianconeri al giocatore Gleison Bremer si avvicina speditamente alla Juventus. Il club bianconero ha messo la freccia dopo la cessione di De Ligt al Bayern Monaco e nelle ultime ore ha superato la concorrenza dell’Inter. In arrivo un’offerta più ricca sia al Torino sia al giocatore. Per il brasiliano la Juve ha pronto un contratto fino al 2027 da 4 milioni di euro a stagione più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022) . Ecco l’offerta dei bianconeri al giocatore Gleisonsispeditamente. Il club bianconero ha messo la freccia dopo la cessione di De Ligt al Bayern Monaco e nelle ultime ore ha superato la concorrenza dell’Inter. In arrivo un’offerta più ricca sia al Torino sia al giocatore. Per il brasiliano la Juve ha pronto un contratto fino al 2027 da 4 milioni di euro a stagione più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

