Artena Un uomo di origini straniere dall’età apparente di circa 30 anni è stato trovato morto sgozzato in Contrada Macere Indagano i Carabinieri

Il cadavere di un uomo, con evidenti ferite da taglio alla gola, è stato trovato ieri sera in strada ad Artena, centro in provincia di Roma. L'uomo, dall'apparente età di 25-30 anni ma non ancora identificato perché privo di documenti, è stato trovato privo di vita in via Casa Colonnella.