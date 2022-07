(Di lunedì 18 luglio 2022) In vista della sostituzione del partente de Ligt, la Juve prova il colpaccio Oltremanica offrendo uno dei suoi giocatori in esubero Dopo una telenovela sviluppatasi sotterraneamente per mesi – leggi… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

Calciomercatonews.com

...si è stata travolta da un polverone mediatico per la fine della love story con il mister. ... fa girare la testa a tutti Ambra Angiolini hatutti con il suo ultimo scatto, l'attrice è ...Insomma, Maxsi ritroverà un attacco per buona parte da ricostruire, alla ricerca almeno di ... Dembele hatutti. 'Se rimango al Barcellona Sì'. Sull'interesse di altri club come il ... Allegri spiazzato: salta lo scambio per l'esubero - calciomercatonews.com Zaniolo alla Juventus è cosa fatta. Spunta la data, ecco come stanno davvero le cose: l'annuncio di Momblano fa grande chiarezza ...Kimpembe Chelsea - Secondo quanto riportato da alcune fonti inglesi, dopo l'affare Koulibaly, il Chelsea sarebbe pronto ad affondare il colpo Kimpembe ...