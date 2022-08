Alessandra Amoroso, nuove date del Tutto accade tour (Di lunedì 18 luglio 2022) Alessandra Amoroso si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia con Tutto accade tour che si arricchisce di nuove date Dopo aver illuminato lo Stadio G. Meazza di Milano con il suo evento Tutto accade a San Siro, Alessandra Amoroso si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia dal 29 novembre con Tutto accade tour. Alle date già annunciate si aggiungono tre nuovi appuntamenti: il 30 novembre al Pala Florio di Bari, il 10 dicembre al Pala Partenope di Napoli e il 21 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Queste tutte le date al momento confermate: 29 novembre – Pala Florio – BARI 30 ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 18 luglio 2022)si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia conche si arricchisce diDopo aver illuminato lo Stadio G. Meazza di Milano con il suo eventoa San Siro,si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia dal 29 novembre con. Allegià annunciate si aggiungono tre nuovi appuntamenti: il 30 novembre al Pala Florio di Bari, il 10 dicembre al Pala Partenope di Napoli e il 21 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Queste tutte leal momento confermate: 29 novembre – Pala Florio – BARI 30 ...

