30 anni dalla strage di via D'Amelio, a Torre Angela un flash mob in memoria di Borsellino (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma – Paolo Borsellino è morto in strada, in mezzo ai palazzi, tra la gente e per strada verrà ricordato, in mezzo alla gente. L'iniziativa è del VI Municipio di Roma che per la prima volta, invece di portare nelle aule istituzionali il ricordo della morte del Magistrato, sceglie di scendere tra la gente. Il luogo che farà da cornice a questo evento è quello del mercato di via Centauri a Torre Angela. Un'iniziativa forte, in occasione del trentesimo anniversario della strage, che vuole far sì che il messaggio antimafia per il quale Borsellino ha dato la vita sia diffuso laddove la cultura della legalità deve attecchire e cioè tra le famiglie, nei mercati, i luoghi in cui le persone effettivamente vivono. L'appuntamento è domani, martedì 19 luglio 2022, con un flash ...

