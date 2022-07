Vaiolo delle scimmie, un caso a Lucca. Non è grave - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 17 luglio 2022) Vaiolo delle scimmie Per approfondire : Articolo : Vaiolo delle scimmie: sintomi, trasmissione e trattamenti Articolo : Vaiolo delle scimmie, primo caso a Siena: il paziente era rientrato dall'estero ... Leggi su lanazione (Di domenica 17 luglio 2022)Per approfondire : Articolo :: sintomi, trasmissione e trattamenti Articolo :, primoa Siena: il paziente era rientrato dall'estero ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, isolato un nuovo caso a Lucca #lucca #vaiolo #vaiolodellescimmie - GiovaQuez : Un primo caso di vaiolo delle scimmie è stato rilevato in Russia. Ovviamente inviato dai Biolab segreti in Ucraina… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Caso di vaiolo delle scimmie segnalato a Lucca: si tratta di un quarantenne già rimandato a casa, in isolamento, come con… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vaiolo delle scimmie, isolato un nuovo caso a Lucca #lucca #vaiolo #vaiolodellescimmie - NadiaPazienza : @ProfMBassetti Eh ma per il vaiolo delle scimmie il ministero non ha dosi di vaccino in scadenza. Non è interessato… -