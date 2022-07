Tragedia in Sardegna, bambino di 6 anni annega nella piscina di un resort (Di domenica 17 luglio 2022) Drammatico incidente in una struttura di Cardedu, sulla costa orientale dell’Ogliastra: a nulla sono valsi i soccorsi per salvare il piccolo, che era in vacanza con la famiglia da Roma. Aperto un fascicolo, ancora da accertare le cause del decesso Leggi su vanityfair (Di domenica 17 luglio 2022) Drammatico incidente in una struttura di Cardedu, sulla costa orientale dell’Ogliastra: a nulla sono valsi i soccorsi per salvare il piccolo, che era in vacanza con la famiglia da Roma. Aperto un fascicolo, ancora da accertare le cause del decesso

Pubblicità

repubblica : Tragedia in Sardegna: bambino di 6 anni annega nella piscina di un resort - fanpage : Tragedia in un resort in Sardegna - SZapisotskyi : RT @repubblica: Tragedia in Sardegna: bambino di 6 anni annega nella piscina di un resort - TgrRai : Tragedia in Sardegna nell'Ogliastra: un bimbo romano di 6 anni muore annegando in piscina. Era in vacanza con i gen… - zazoomblog : Tragedia in Sardegna: Bambino di sei anni muore annegato nella piscina di un resort - #Tragedia #Sardegna:… -