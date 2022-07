Tour de France, Cort Nielsen costretto ad abbandonare la corsa per positività al Covid (Di domenica 17 luglio 2022) Il corridore della EF Education, Magnus Cort Nielsen, è costretto ad abbandonare il Tour de France causa positività al Covid. Il danese è il settimo partecipante ad abbandonare la corsa per via del Covid, ma come comunicato dal suo team: “Si è svegliato questa mattina con mal di testa e febbre. Da allora è risultato positivo al Covid-19. La sua valutazione medica è in corso”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Il corridore della EF Education, Magnus, èadildecausaal. Il danese è il settimo partecipante adlaper via del, ma come comunicato dal suo team: “Si è svegliato questa mattina con mal di testa e febbre. Da allora è risultato positivo al-19. La sua valutazione medica è in corso”. SportFace.

Pubblicità

Vito68122235 : Video Tour de France ,Victor Lafay 26 anni si ritira Faccio fatica a respirare ,mi manca l'ossigeno ho dolore a tut… - SorgentePas002 : ciclismo:Tour de France 1-24 luglio,dirette su RAI2 alle 14.45 - LoRossini1 : RT @Dischivolanti: Il calcio vero è ancora in vacanza. Sono in pieno svolgimento il Tour de France, I Mondiali di Atletica, la Nation Leagu… - sportface2016 : #TourDeFrance, Cort Nielsen costretto ad abbandonare la corsa per positività al #Covid_19 - GIANNIBRA : RT @GuidoDeMartini: ???? MARCO PANTANI VIVE ???? ???? OGGI IL TOUR DE FRANCE ???? è arrivato sull’Alpe di Huez. Nella graduatoria dei migliori te… -