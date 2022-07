Tennis, Fognini e Bolelli sconfitti in finale nel doppio all’ATP 250 di Bastad (Di domenica 17 luglio 2022) La coppia azzurra formata da Fabio Fognini e Simone Bolelli, è stata sconfitta in finale all’ATP 250 di Bastad. In Svezia i Tennisti italiani hanno perso dal brasiliano Matos e dallo spagnolo Vega Hernandez, con il punteggio di 6-4/3-6/11-13. Una sconfitta con qualche rimpianto, visto il match point avuto dagli azzurri sul 10-9, che però non cancella l’ottimo torneo disputato. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) La coppia azzurra formata da Fabioe Simone, è stata sconfitta in250 di. In Svezia iti italiani hanno perso dal brasiliano Matos e dallo spagnolo Vega Hernandez, con il punteggio di 6-4/3-6/11-13. Una sconfitta con qualche rimpianto, visto il match point avuto dagli azzurri sul 10-9, che però non cancella l’ottimo torneo disputato. SportFace.

