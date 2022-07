Roma, allacci abusivi e contatori manomessi: danni per 30.000 euro (Di domenica 17 luglio 2022) Manomissioni ai contatori elettrici e allacci abusivi nella Capitale. Quello è quello che hanno scoperto lo scorso pomeriggio i Carabinieri della Compagnia Roma EUR, col personale della società “ARETI S.p.a.”, che hanno eseguito una serie di controlli presso le palazzine popolari in via dell’Impruneta. L’obiettivo era uno: verificare l’eventuale presenza di allacci abusivi alla rete elettrica pubblica. Leggi anche: Latina: sgomberati 14 immobili Ater occupati abusivamente da pregiudicati allacci abusivi a Roma Ultimamente il consumo esagerato di energia è alla base di ogni discorso e di ogni pensiero. Lo si capisce dalle infinite iniziative e restrizioni che l’Italia e il mondo stanno attuando. Nonostante ciò, continua ad esserci chi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 luglio 2022) Manomissioni aielettrici enella Capitale. Quello è quello che hanno scoperto lo scorso pomeriggio i Carabinieri della CompagniaEUR, col personale della società “ARETI S.p.a.”, che hanno eseguito una serie di controlli presso le palazzine popolari in via dell’Impruneta. L’obiettivo era uno: verificare l’eventuale presenza dialla rete elettrica pubblica. Leggi anche: Latina: sgomberati 14 immobili Ater occupati abusivamente da pregiudicatiUltimamente il consumo esagerato di energia è alla base di ogni discorso e di ogni pensiero. Lo si capisce dalle infinite iniziative e restrizioni che l’Italia e il mondo stanno attuando. Nonostante ciò, continua ad esserci chi ...

