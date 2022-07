Nicolas Vaporidis lo ha fatto davvero | Non può tornare indietro | segno indelebile

(Di domenica 17 luglio 2022) L’ex vincitore dell’Isola dei Famosi,, ha raccontato ai suoi fan l’ultimo gesto inerente all’esperienza: questa volta non torna(Mediaset play)è stato uno dei vincitori più contenti delle varie edizioni dell‘Isola dei Famosi. Per l’attore, infatti, la chiamata di Ilary Blasi ha significato molto.si trovava in un periodo complicato. Dopo il grande successo di Notte prima degli esami, il film esordio dell’attore che gli ha regalato fama per lungo tempo, le cose hanno iniziato a girare in senso inverso. Il mondo del cinema è così: un attimo sei in cima, l’attimo dopo stai precipitando nel dimenticatoio.è man a mano finito dietro le ...

Pubblicità

zazoomblog : Nicolas Vaporidis nella bufera l’ultimo gesto scatena il web: arriva la spiegazione - #Nicolas #Vaporidis #nella… - radioromait : Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi a Pechino Express? L’ipotesi fa impazzire i fan - IsaeChia : #Isola 16, un ex isolano denuncia favoritismi nel reality L'ex naufrago ha parlato anche della falsità di Mercedes… - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi 2022: il trionfo annunciato di Nicolas Vaporidis #LIsoladeifamosi #16luglio - 361_magazine : Il gesto indelebile di Vaporidis dopo L’Isola -

Lei si confidava con me di Edoardo e parlava male di. L'ho sempre inquadrata come una persona di cui era meglio non fidarsi e in seguito le sue azioni me l'hanno confermato.'. ...Sul bel rapporto che era nato con Mercedesz Henger , Auletto ha dichiarato: Gennaro ha infine commentato il vincitore del reality ,: Scopri le ultime news sull 'Isola dei FamosiUno degli ex concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022, reality quest’anno vinto dall’attore romano Nicolas Vaporidis, non ci è andato “leggero” durante l’ultima intervista rilasciata. Si parla del ...Spettacoli e Cultura - Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis conquista la vittoria ma esplodono le critiche per il secondo posto di Luca Daffrè. Anche Vladimir Luxuria esprime il suo .... Terza ...