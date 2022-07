L' ultimatum di Conte | Risposte chiare o via dal governo

Pubblicità

DioArtemio : RT @mauriziocanetta: #permattinieri????????Missili su Dnipro, 3 morti. Colpiti civili, dice Kiev, fabbrica missili, dice Mosca.????Conte: ultimat… - man29ny : RT @Fabry0222: Conte lancia nuovi ultimatum a Draghi. Politicamente è sempre stato un cretino, adesso si aggiunge uno stato confusionale ch… - Mirarch3 : RT @LarryLogans: Quella nullità politica di #Conte può permettersi ancora di dare ultimatum a #Draghi perché sa che nel @pdnetwork ci sono… - Corriere : Muro di Conte, nuovo ultimatum. Veti e paletti dei partiti e la macchina del voto è partita - mauriziocanetta : #permattinieri????????Missili su Dnipro, 3 morti. Colpiti civili, dice Kiev, fabbrica missili, dice Mosca.????Conte: ulti… -

CRISI DI GOVERNO/ Ultime notizie:, ma 50 M5S verso fiducia a Draghi Il giorno dopo, giovedì 21 luglio, la Bce aumenterà i tassi per la prima volta in undici anni facendo finire l'...CRISI DI GOVERNO/ Ultime notizie:, ma 50 M5S verso fiducia a Draghi In questa cornice una crisi di governo rappresenta il classico harakiri. E poco conta l'obiezione che l'Italia non ...«Draghi è Draghi, non è mica Giuseppi...». Questa frase, sganciata da chi conosce bene il premier, è la prova provata che le pressioni internazionali, il pressing ...Invece, purtroppo, ormai l’antifona si conosce a memoria e si riassume così: è Draghi a far cadere il governo, non noi Quella norma che, ha detto Conte, avrebbe trasformato la Capitale nella “pattumie ...