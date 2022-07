LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: en plein Razgatlioglu! Bautista secondo, Rea terzo, 4° Rinaldia e attende (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39 Meglio di così non poteva andare il weekend britannico di Toprak Razgatlioglu, che al termine della gara manifesta tutta la sua gioia: We all LOVED that #GBRWorldSBK pic.twitter.com/CDJuLKSYe5 — WorldSBK (@WorldSBK) July 17, 2022 15.36 secondo posto per Alvaro Bautista, terzo Jonathan Rea crollato nella seconda metà di gara. Quarto Michael Ruben Rinaldi, quinto Scott Redding, sesto Alex Lowes, settimo Axel Bassani, ottavo Andrea Locatelli, nono Loris Baz e decimo Iker Lecuona. Ventunesimo Roberto Tamburini. GARA-1, SUPERPOLE RACE E GARA-2 TUTTE NEL SEGNO DI Razgatlioglu! TRIPLETTA DEL CAMPIONE DEL MONDO IN CARICA! COMINCIA L’ULTIMO GIRO! RAZGATLIOGLU VICINO ALL’EN plein! MANCANO DUE GIRI, ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.39 Meglio di così non poteva andare il weekend britannico di Toprak Razgatlioglu, che al termine della gara manifesta tutta la sua gioia: We all LOVED that #GBRWorldSBK pic.twitter.com/CDJuLKSYe5 — WorldSBK (@WorldSBK) July 17,15.36posto per AlvaroJonathan Rea crollato nella seconda metà di gara. Quarto Michael Ruben Rinaldi, quinto Scott Redding, sesto Alex Lowes, settimo Axel Bassani, ottavo Andrea Locatelli, nono Loris Baz e decimo Iker Lecuona. Ventunesimo Roberto Tamburini. GARA-1, SUPERPOLE RACE E GARA-2 TUTTE NEL SEGNO DITRIPLETTA DEL CAMPIONE DEL MONDO IN CARICA! COMINCIA L’ULTIMO GIRO! RAZGATLIOGLU VICINO ALL’EN! MANCANO DUE GIRI, ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: tra poco gara-2 - #Superbike #Bretagna #DIRETTA: #gara-2… - gponedotcom : Gran finale per la Superbike con l’ultima manche del weekend: Toprak e la Yamaha scatteranno davanti a tutti con Re… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Razgatl?o?lu si conferma al top secondo posto per Rea -… - MAOgunremi : RT @SkySportMotoGP: LIVE ora la Superpole Race su Sky Sport MotoGP, canale 208. ??Gara 2 oggi alle 15:00, canale 208 di Sky #SkyMotori #Wor… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: LIVE ora la Superpole Race su Sky Sport MotoGP, canale 208. ??Gara 2 oggi alle 15:00, canale 208 di Sky #SkyMotori #Wor… -