LIVE Motocross | GP Repubblica Ceca MXGP 2022 in DIRETTA | sfida tra Seewer e Gajser per la vittoria

Leggi su oasport

(Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.00 Evans lancia la caccia a Prado per la quinta piazza. 3.00 Coldenhoff supera Prado, lo spagnolo è in crisi. 4.00 Renaux a sette secondi da. 5.00stabile a 5 secondi dietro al leader svizzero. 6.00sta praticamente volando. 7.00 Prado rischia di perdere ancora posizioni, Coldenhoff si avvicina. 8.00 Guadagnini guadagna l’ottava posizione con il sorpasso su Febvre. 9.00si trova a 4 secondi da, mentre Renaux a 3.5 dallo sloveno. 10.00 Sorpasso di Renaux a Prado, terza piazza per lui. 11.00 Forato si trova in quindicesima posizione, peccato per l’incidente in partenza. 12.00 Renaux spinge per recuperare. 13.00supera Prado, lancia laa ...