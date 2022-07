(Di domenica 17 luglio 2022)! Attesa, non scontata. Gli Stati Uniti, nei 100 maschili orfani di Marcell Jacobs, fanno uno - due - tre, monopolizzando il podio. La chiamano 'sweep', spazzata. Complimenti a Fred, ...

Pubblicità

Gazzetta_it : 100 metri, la rivincita di Kerley: 'Visto? L'avevamo detto. E tripletta è stata' #Oregon2022 #Eugene2022 -

OA Sport

La gara "Avevamo detto che avremmo fatto l'en - plein - gridaal microfono dello speaker di campo - promessa mantenuta'. Per gli Stati Uniti, nei 100, è l'undicesimo titolo su diciotto. E ......ha vinto dopo lo smacco d'argento della scorsa estate anche se è mancata lacon il nostro portacolori. Stiamo parlando di un fenomeno assoluto, che ai Mondiali 2019 conquistò la ... Fred Kerley è l'uomo più veloce del mondo: tripletta statunitense nei 100 senza Jacobs. Bromell e Bracy sul podio Kerley si riprende di muscolo e violenza il rettilineo negli ... con una predilezione per lo sprint corto e con una voglia matta di prendersi la rivincita su Jacobs (sarà per un’altra volta), che se l ...Fred Kerley conferma il pronostico della vigilia: è lui l'uomo più veloce del mondo. Il favorito della vigilia ha conquistato la medaglia d'oro sui 100 metri ai Mondiali 2022, imponendosi con il tempo ...