Johnny Dorelli e il bacio inatteso | ricordate la reazione? Non se l’aspettava per niente – FOTO

Pubblicità

sevenblog_it : Tratta da Vediamoci chiaro, film diretto nel 1984 da Luciano Salce, ecco la ricetta dei tortellini al ragù del pran… - MarioNe00672562 : Catherine Spaak e Johnny Dorelli - Non mi innamoro più - marcolessico : per tanti altri ha scritto canzoni: Joe Sentieri, Fred Bongusto, Johnny Dorelli, Romina Power, Massimo Ranieri, Lit… - RossanaGiannan2 : RT @mariobianchi18: Il #12luglio 1969 #MassimoRanieri vince il #Cantagiro con Rose Rosse. La manifestazione quell'anno partì il 25-6 da Cun… - redazionerumors : Sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo italiano, con un amore che dura da 43 anni. Al Corrier… -

, "Chiedi di più" Erano in finale anche: Caterina Caselli, "Spero di svegliarmi presto" I Nuovi Angeli, "Color cioccolata" Non in finale Gli Alunni del Sole, "Fantasia" Claudio ...Fu lui a celebrare l'unione tra le due star presso il palazzo comunale, alle 9.30 e, sulle colonne de 'La Nuova Sardegna', ha dichiarato: 'e Gloria Guida mi avevano espressamente ...Sono sicuramente una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Gloria Guida e Johnny Dorelli. I due si sono raccontati ed hanno svelato il loro grande sogno d'amore. Glor ...Gloria Guida e Johnny Dorelli sono insieme da 43 anni, una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo ma i sospetti e le difficoltà non sono mancate ...