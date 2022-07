Il turista che è caduto nel Vesuvio: il folle gesto che l’ha quasi ucciso (Di domenica 17 luglio 2022) Si tratta di un turista alquanto sprovveduto che si era addentrato su sentieri vietati e che, per questa stupidaggine, stava rischiando la vita. caduto nel Vesuvio, se l’è cavata solo con qualche graffio. La fortuna dei principianti. Solo qualche ferita: questa è stata la diagnosi medica fatta al turista americano caduto nel Vesuvio qualche giorno fa. Per una bravata, per la quale è stato multato, ha rischiato la vita! Vesuvio – (mountlive) – curiosauro.itUn turista che nel Vesuvio Un turista americano di 23 anni è caduto nel Vesuvio riportando solamente delle ferite superficiali. Succede a causa di un selfie che il ragazzo stava tentando di fare inquadrando il cratere. Il cellulare ... Leggi su curiosauro (Di domenica 17 luglio 2022) Si tratta di unalquanto sprovveduto che si era addentrato su sentieri vietati e che, per questa stupidaggine, stava rischiando la vita.nel, se l’è cavata solo con qualche graffio. La fortuna dei principianti. Solo qualche ferita: questa è stata la diagnosi medica fatta alamericanonelqualche giorno fa. Per una bravata, per la quale è stato multato, ha rischiato la vita!– (mountlive) – curiosauro.itUnche nelUnamericano di 23 anni ènelriportando solamente delle ferite superficiali. Succede a causa di un selfie che il ragazzo stava tentando di fare inquadrando il cratere. Il cellulare ...

Pubblicità

mobiviaggi : Dublino - carmi_ne : @sctmcg21 c’è gente nel mondo che muore perché da turista va nei posti sbagliati, prendere due pizze allo stadio no… - Trust_No_001 : @dedoraffa Polignano ... sarebbe bello che un turista me la raccontasse. Essendoci nato per me è come parlare di mi… - nastygiammy : questo turista americano veramente tutto ciò che desidero in un partner - leocoslovich : RT @matgraz1: @leocoslovich @GioNeroBlu L'unica 'giustificazione' è che fosse un turista o uno straniero. Perché se è tifoso a tal punto da… -