Ci sono stati 67.817 casi di Covid e 79 morti. Il tasso positività è al 22,8% (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - Ancora numeri che certificano il calo della curva epidemica in Italia. Oggi sono 67.817 i nuovi casi Covid contro gli 89.830 di sabato e soprattutto contro i 79.920 di domenica scorsa. I tamponi effettuati sono 297.754 (ieri 398.338) con un tasso di positività che passa dal 22,6% al 22,8%. I decessi delle ultime 24 ore sono 79 (ieri 111) per un totale di 169.925 vittime dall'inizio della pandemia. Lieve calo delle terapie intensive, due in meno (sabato +10): in tutto sono 403 con 38. Continua a crescere, invece, il numero dei ricoveri: sono 142 in più (sabato +71) per un totale di 10.576. La regione con più casi Covid è sempre la Lombardia con 8.971 contagi, seguita da Campania (+7.145), Lazio ... Leggi su agi (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - Ancora numeri che certificano il calo della curva epidemica in Italia. Oggi67.817 i nuovicontro gli 89.830 di sabato e soprattutto contro i 79.920 di domenica scorsa. I tamponi effettuati297.754 (ieri 398.338) con undiche passa dal 22,6% al 22,8%. I decessi delle ultime 24 ore79 (ieri 111) per un totale di 169.925 vittime dall'inizio della pandemia. Lieve calo delle terapie intensive, due in meno (sabato +10): in tutto403 con 38. Continua a crescere, invece, il numero dei ricoveri:142 in più (sabato +71) per un totale di 10.576. La regione con piùè sempre la Lombardia con 8.971 contagi, seguita da Campania (+7.145), Lazio ...

