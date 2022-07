Chi ha “ucciso” davvero Draghi (Di domenica 17 luglio 2022) E se a mandare a morte Mario Draghi non fossero stati i Cinque Stelle di Giuseppe Conte, con le loro acrobazie e i loro ultimatum da operetta, ma colui che passa oggi per il più “fedele” fra i ministri del governo ancora in carica, cioè quello degli Esteri? Che il nostro sistema politico e il governo che ne era espressione si reggessero su un molto precario equilibrio era evidente, ma a menti esperte lo era ancor più il fatto che sarebbe bastato che un singolo elemento venisse meno per generare un effetto a catena e far crollare tutto. Era infatti come se in Draghi si fosse creata una sorta di camera di compensazione non solo delle divisioni profonde fra le forze politiche ma anche fra quelle interne ad ognuna di esse. I più prevedevano e speravano che questa reazione a catena avvenisse dopo le elezioni politiche, le quali avrebbero da parte loro ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 17 luglio 2022) E se a mandare a morte Marionon fossero stati i Cinque Stelle di Giuseppe Conte, con le loro acrobazie e i loro ultimatum da operetta, ma colui che passa oggi per il più “fedele” fra i ministri del governo ancora in carica, cioè quello degli Esteri? Che il nostro sistema politico e il governo che ne era espressione si reggessero su un molto precario equilibrio era evidente, ma a menti esperte lo era ancor più il fatto che sarebbe bastato che un singolo elemento venisse meno per generare un effetto a catena e far crollare tutto. Era infatti come se insi fosse creata una sorta di camera di compensazione non solo delle divisioni profonde fra le forze politiche ma anche fra quelle interne ad ognuna di esse. I più prevedevano e speravano che questa reazione a catena avvenisse dopo le elezioni politiche, le quali avrebbero da parte loro ...

