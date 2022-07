(Di domenica 17 luglio 2022) Ha vinto ilATP e ha festeggiato l'ingresso in Top 30. Franciscoha completato una settimana chiave per la sua carriera a Bastad, chiudendo 76(4) 62 la seconda finale tutta ...

Pubblicità

Tiscali

, già semifinalista a Miami quest'anno, è diventato così il nono argentino in attività con almeno un titolo ATP all'attivo. In finale ha mostrato, concentrazione e tenacia. Eppure da ...... 'Sono rimasta concentrata e, ho trattata come un'altra partita. Penso che fosse il meglio ... Non posso promettere nulla' Le emozionanti parole di Iga Swiatek dopo il trionfo a Miami... Cerundolo, la calma porta in alto: il primo titolo vale la Top 30